Украинский форвард забил очередной гол во второй немецкой бундеслиге
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украинский форвард “Дуйсбурга” Борис Тащи отметился голом за команду в матче против “Гройтер Фюрта” в 16-м туре второй немецкой Бундеслиги, информирует УНН со ссылкой на сайт “Дуйсбурга”.
Экс-игрок “Черноморца” и “Штутгарта” в баталии с “Гройтер Фюрт” отличился на 44 минуте. Таци сыграл на опережение и в падении переправил мяч под перекладину ворот. Противостояние завершилось в пользу “Дуйсбурга” 2: 0.
Данная победа позволила “Дуйсбургу” подняться на седьмое место в турнирной таблице второй Бундеслиги (22 очка). На 7 пунктов команда отстает от 3-го места, которое позволит побороться за путевку в элитный чемпионат Бундеслиги.
Заметим, что украинский форвад занимает шестое место в классификации бомбардиров второго по классу дивизиона, забив 6 голов и сделав 2 голевых паса.