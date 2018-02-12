Український форвард Будківський продовжить кар'єру в російському клубі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Форвард Філіп Будківський на правах оренди продовжить виступи у складі "Анжі" до кінця сезону 2017/2018, інформує УНН з посиланням на сайт команди.
Нападник уже вдруге одягне футболку "Анжі". Раніше 25-річний український футболіст грав за "жовто-зелених" у сезоні 2016/2017. У 29 іграх чемпіонату українець відзначився 5 голами. У Кубку Росії в активі нападника 2 голи в 2 зустрічах.
У своїй кар'єрі Будківський, який належить донецькому "Шахтарю", виступав у чемпіонаті України за команди "Іллічівець", "Севастополь" і "Зоря".
В останньому сезоні Будківський грав за бельгійський "Кортрейк", де в 12 матчах забив 1 гол.
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Також форвард був заграний за різні збірні України - юнацьку, молодіжну (21 гра, 17 голів) і національну (6 ігор).
Додамо, що "Анжі" з 19 пунктами займають передостаннє 15 місце в таблиці чемпіонату Росії.