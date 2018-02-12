Украинский форвард Будковский продолжит карьеру в российском клубе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Форвард Филипп Будковский на правах аренды продолжит выступления в составе "Анжи" до конца сезона 2017/2018, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Нападающий уже второй раз оденет футболку "Анжи". Ранее 25-летний украинский футболист играл за "желто-зеленых" в сезоне 2016/2017. В 29 играх чемпионата украинец отличился 5 голами. В Кубке России в активе нападающего 2 гола в 2 встречах.
В своей карьере Будковский, который принадлежит донецкому "Шахтеру", выступал в чемпионате Украины за команды "Ильичевец", "Севастополь" и "Заря".
В последнем сезоне Будковский играл за бельгийский "Кортрейк", где в 12 матчах забил 1 гол.
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Также форвард был заигран за различные сборные Украины - юношескую, молодежную (21 игра, 17 голов) и национальную (6 игр).
Добавим, что "Анжи" с 19 пунктами занимают предпоследнее 15 место в таблице чемпионата России.