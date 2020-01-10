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Український фільм "Сторонній" отримав нагороду на кінофестивалі в Лос-Анджелесі

Київ • УНН

 • 17457 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Український фільм "Сторонній" (Stranger) отримав першу нагороду в новому році. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ДержКіно України, передає УНН.

"Фільм "Сторонній" отримав першу в цьому році нагороду. У Лос-Анджелесі на Міжнародному кінофестивалі фільмів жахів Hollywood Blood Horror Festival "Сторонній" переміг у номінації "найкращий оригінальний сценарій"", - написали у ДержКіно.

Відомо, що режисером та автором сценарію стрічки виступив Дмитро Томашпольський.
Зазначається, що це вже друга відзнака "Стороннього" за сценарій: першу було здобуто у Колумбії, на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia у Боготі.

Загалом, фільм має вже вісім нагород міжнародних кінофестивалів у Японії, Канаді, США та Колумбії. Світова подорож "Стороннього" триває.

В українському кінопрокаті "Сторонній" очікується у 2020 році.

Як раніше повідомляв УНН, Україна привітала творців "Чорнобиля" із "Золотим глобусом".

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