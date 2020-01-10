Украинский фильм "Посторонний" получил награду на кинофестивале в Лос-Анджелесе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Украинский фильм "Посторонний" (Stranger) получил первую награду в новом году. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Госкино Украины, передает УНН.
"Фильм" Посторонний "получил первую в этом году награду. В Лос-Анджелесе на Международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival "Посторонний" победил в номинации "лучший оригинальный сценарий", - написали в Госкино.
Известно, что режиссером и автором сценария ленты выступил Дмитрий Томашпольский.
Отмечается, что это уже вторая награда "постороннего" за сценарий: первая была одержана в Колумбии, на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Боготе.
В общем, фильм имеет уже восемь наград международных кинофестивалей в Японии, Канаде, США и Колумбии. Мировая путешествие "постороннего" продолжается.
В украинском кинопрокате "Посторонний" ожидается в 2020 году.
Как ранее сообщал УНН, Украина поздравила создателей "Чернобыля" с "Золотым глобусом".