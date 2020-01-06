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Україна привітала творців "Чорнобиля" із "Золотим глобусом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Посольство України в США привітало творців і акторів американського міні-серіалу "Чорнобиль" (Chernobyl) з отриманням "Золотого глобуса" в номінації "Кращий телесеріал або телефільм". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу посольства України в США.

"Чорнобиль" щойно отримав "Золотий глобус" за "Кращий телесеріал або телефільм". Вітаємо творців і акторів!" - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що цей фільм - справжнє відображення жахливої ​​брехні, за яку несе відповідальність радянський уряд.

"Тисячі людей - в основному українці - постраждали не тільки через катастрофу, але і в результаті брехні уряду і приховування", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, "Чорнобиль" отримав "Золотий глобус" в номінації "Кращий телесеріал або телефільм".

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