Український фільм став переможцем кінофестивалю Bobritsa Film Festival

“Переможцем кінофестивалю став фільм „Стрімголов“ режисерки Марини Степанської, яка отримала фігурку бобра авторської роботи, виробленого з войлоку в єдиному екземплярі. Фільм створений за підтримки Держкіно”, — йдеться у повідомленні.

Зазначено, що більш ніж половина програми складалася з фільмів, створених за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Серед них: комедійна стрічка “Припутні” режисера Аркадія Непиталюка, анімаційна стрічка “Микита Кожум’яка” режисера Манука Депояна, дитячий фільм “Іван Сила” режисера Віктора Андрієнка, “Будинок “Слово” режисера Тараса Томенка, італійсько-український фільм “IZI” режисера Андреа Ман’яні. До програми фестивалю також увійшли короткометражні збірки від організації “СУК”, проекту “Дивись українське” та Української Кіношколи при Film.ua, режисерів Катерини Горностай, Філіпа Сотниченка, Антоніо Лукича, Павла Острікова та ін.

Нагадаємо, раніше з’явився трейлер фільму “Вулкан” режисера Романа Бондарчука.