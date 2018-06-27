Украинский фильм стал победителем кинофестиваля Bobritsa Film Festival
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Украинский фильм "Сломя голову" режиссеры Марины Степанской стал победителем кинофестиваля Bobritsa Film Festival. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Госкино.
"Победителем кинофестиваля стал фильм "Сломя голову" режиссера Марины Степанской, которая получила фигурку бобра авторской работы, сделаного из войлока в единственном экземпляре. Фильм создан при поддержке Госкино", - говорится в сообщении.
Отмечено, что более половины программы составили из фильмов, созданных при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Среди них: комедийная лента "Припутни" режиссера Аркадия Непиталюка, анимационная лента "Никита Кожемяка" режиссера Манука Депояна, детский фильм "Иван Сила" режиссера Виктора Андриенко, "Дом "Слово" режиссера Тараса Томенко, итальянско-украинский фильм "IZI" режиссера Андреа Маньяни. В программу фестиваля также вошли короткометражные подборки от организации "СУК", проекта "Смотри украинское" и Украинской Киношколы при Film.ua, режиссеров Екатерины Горностай, Филиппа Сотниченко, Антонио Лукича, Павла Острикова и др.
Напомним, ранее появился трейлер фильма "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука.