Украинский фильм стал победителем кинофестиваля Bobritsa Film Festival

"Победителем кинофестиваля стал фильм "Сломя голову" режиссера Марины Степанской, которая получила фигурку бобра авторской работы, сделаного из войлока в единственном экземпляре. Фильм создан при поддержке Госкино", - говорится в сообщении.

Отмечено, что более половины программы составили из фильмов, созданных при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Среди них: комедийная лента "Припутни" режиссера Аркадия Непиталюка, анимационная лента "Никита Кожемяка" режиссера Манука Депояна, детский фильм "Иван Сила" режиссера Виктора Андриенко, "Дом "Слово" режиссера Тараса Томенко, итальянско-украинский фильм "IZI" режиссера Андреа Маньяни. В программу фестиваля также вошли короткометражные подборки от организации "СУК", проекта "Смотри украинское" и Украинской Киношколы при Film.ua, режиссеров Екатерины Горностай, Филиппа Сотниченко, Антонио Лукича, Павла Острикова и др.

Напомним, ранее появился трейлер фильма "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука.