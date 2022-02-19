Український дзюдоїст тріумфував на турнірі "Гренд слем" в Тель-Авіві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Надзвичайно успішно для збірної України розпочався другий в нинішньому сезоні турнір серії "Grand Slam" в ізраїльському Тель-Авіві, передає УНН з посиланням на сайт Федерації дзюдо України.
Деталі
У перший змагальний день українські дзюдоїсти завоювали одразу дві нагороди: "золото" – Артем Лесюк (до 60 кг), "бронзу" – Богдан Ядов (до 66 кг).
У фінальному поєдинку Лесюк здолав представника Казахстану Бауиржана Нарбаєва.
Примітно, що золота нагорода Лесюка стала першою для українського чоловічого дзюдо з травня 2016 року, коли чемпіонський титул "Grand Slam" в Баку виборов Яків Хаммо.
Що передувало цьому
Українець виборов медаль Відкритого Кубку Європи з дзюдо.