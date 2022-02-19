Український дзюдоїст тріумфував на турнірі "Гренд слем" в Тель-Авіві

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 18126 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 31975 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 58356 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 87114 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 97170 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 95822 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 120595 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164949 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177275 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214842 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.8 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 117440 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 57935 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 76413 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 137742 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 188436 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 188415 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 137728 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 271457 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 392721 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 646676 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 14700 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 91487 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 129664 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 154999 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 175761 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Український дзюдоїст тріумфував на турнірі "Гренд слем" в Тель-Авіві

Український дзюдоїст тріумфував на турнірі "Гренд слем" в Тель-Авіві

Київ • УНН

 • 27784 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Надзвичайно успішно для збірної України розпочався другий в нинішньому сезоні турнір серії "Grand Slam" в ізраїльському Тель-Авіві, передає УНН з посиланням на сайт Федерації дзюдо України.

Деталі

У перший змагальний день українські дзюдоїсти завоювали одразу дві нагороди: "золото" – Артем Лесюк (до 60 кг), "бронзу" – Богдан Ядов (до 66 кг).

У фінальному поєдинку Лесюк здолав представника Казахстану Бауиржана Нарбаєва.

Примітно, що золота нагорода Лесюка стала першою для українського чоловічого дзюдо з травня 2016 року, коли чемпіонський титул "Grand Slam" в Баку виборов Яків Хаммо.

Що передувало цьому

Українець виборов медаль Відкритого Кубку Європи з дзюдо.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,873.68