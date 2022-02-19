Украинский дзюдоист победил на турнире "Грэнд слэм" в Тель-Авиве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Чрезвычайно успешно для сборной Украины начался второй в нынешнем сезоне турнир серии "Grand Slam" в израильском Тель-Авиве, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации дзюдо Украины.
Детали
В первый соревновательный день украинские дзюдоисты завоевали сразу две награды: "золото" - Артем Лесюк (до 60 кг)," бронзу " - Богдан Ядов (до 66 кг).
В финальном поединке Лесюк одолел представителя Казахстана Бауыржана Нарбаева.
Примечательно, что золотая награда Лесюка стала первой для украинского мужского дзюдо с мая 2016 года, когда чемпионский титул "Grand Slam" в Баку завоевал Яков Хаммо.
Что предшествовало этому
Украинец завоевал медаль открытого Кубка Европы по дзюдо.