Український дзюдоїст став призером молодіжного чемпіонату Європи

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КИЇВ. 11 листопад. УНН. Українець Гєворг Манукян виборов звання бронзового призера чемпіонату Європи (U-23) у вазі до 81 кг, передає УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.

В заключний день чемпіонату Європи (U-23) в хорватському Поречі скарбничка "жовто-блакитної" команди поповнилася бронзовою нагородою.

У вирішальній сутичці за медаль Гєворг Манукян зумів ефектним кидком на оцінку іппон перемогти угорця Роберта Райкая. Сутичка тривала більше 8 хвилин.

Варто відзначити, що Україна із однією медаллю поділила 17 місце із ще п'ятьма країнами. Перемогу у медальному заліку виборола Грузія (2 "золоті", 2 "срібні" і 4 бронзові медалі).

Додамо також, загалом на Євро змагалися представники 36 країн - без медалей залишилися 14.

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