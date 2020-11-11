Український дзюдоїст став призером молодіжного чемпіонату Європи

В заключний день чемпіонату Європи (U-23) в хорватському Поречі скарбничка "жовто-блакитної" команди поповнилася бронзовою нагородою.

У вирішальній сутичці за медаль Гєворг Манукян зумів ефектним кидком на оцінку іппон перемогти угорця Роберта Райкая. Сутичка тривала більше 8 хвилин.

Варто відзначити, що Україна із однією медаллю поділила 17 місце із ще п'ятьма країнами. Перемогу у медальному заліку виборола Грузія (2 "золоті", 2 "срібні" і 4 бронзові медалі).

Додамо також, загалом на Євро змагалися представники 36 країн - без медалей залишилися 14.