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“Український Діснейленд”: перед виборами Кличко повторив свою чотирирічну невиконану обіцянку

Київ • УНН

 • 10461 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко, який планує знову балотуватися у мери, обіцяє створити в столиці “український Діснейленд”. Про це він заявив під час представлення програми своєї команди, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

“Український Діснейленд”: перед виборами Кличко повторив свою чотирирічну невиконану обіцянку

“Ми плануємо створити в столиці парк розваг і відпочинку для дітей і дорослих — український Діснейленд — на території Гідропарку. Амбітно? Так! І ми це зробимо!” — сказав Кличко.

Однак, ще чотири роки тому Кличко вже давав аналогічну обіцянку киянам. Він заявляв, що проведе реконструкцію столичного Гідропарку та збудує там “за рахунок інвесторів” сучасний парк атракціонів на зразок Діснейленду.

“Ми плануємо створити великий парк розваг і активного відпочинку на території столичного Гідропарку. Це територія майже 130 гектарів, острів неподалік від центру міста. І сьогодні нам потрібен інвестор, який вкладе кошти, досвід і ідеї в реалізацію такого великого проекту”, — заявив він ще у 2016 році в ефірі одного із українських телеканалів.

Та з плином 4 років ані інвесторів, ані “українського Діснейленду” так і не з'явилося, констатує аналітичний портал “Слово і діло”, який присвоїв цій обіцянці Кличка статус “не виконаної”.

Загалом, Кличко дав 416 обіцянок, включаючи передвиборчі, з яких понад сотню вже провалив. 

Нагадаємо, починаючи з 1965 року, Гідропарк був прекрасним місцем для відпочинку киян та гостей столиці. Площа біля островів (Гідропарк складається з двох островів, а пов’язані вони між собою Венеціанським мостом) досить значна — 365 га. На цій території були обладнані спортивні майданчики, пляжі, ресторани та безліч атракціонів. До нашого часу вони не достояли. Занедбані та поіржавіли “горки”, “ромашки”, “центрифуги” та “сонечка” кілька років поспіль поетапно демонтувалися.

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