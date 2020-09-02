"Украинский Диснейленд": перед выборами Кличко повторил свое четырехлетнее невыполненное обещание

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 10189 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 69595 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 105380 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 177693 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 181774 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 389291 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 225607 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 499992 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349205 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230236 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.6м/с
77%
Популярные новости

США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных сборов - Бессент

5 апреля, 11:31 • 16545 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 18842 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 36812 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

14:36 • 19689 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 45129 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 141575 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 129564 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 218256 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 389291 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 499992 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 10189 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 36917 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 37844 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45450 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75267 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

"Украинский Диснейленд": перед выборами Кличко повторил свое четырехлетнее невыполненное обещание

Киев • УНН

 • 10461 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко, который планирует снова баллотироваться в мэры, обещает создать в столице "Украинский Диснейленд". Об этом он заявил в ходе представления программы своей команды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Украинский Диснейленд": перед выборами Кличко повторил свое четырехлетнее невыполненное обещание

"Мы планируем создать в столице парк развлечений и отдыха для детей и взрослых - украинский Диснейленд - на территории Гидропарка. Амбициозно? Да! И мы это сделаем!" - сказал Кличко.

Однако, еще четыре года назад Кличко уже давал аналогичное обещание киевлянам. Он заявлял, что проведет реконструкцию столичного Гидропарка и построит там "за счет инвесторов" современный парк аттракционов вроде Диснейленда.

"Мы планируем создать большой парк развлечений и активного отдыха на территории столичного Гидропарка. Это территория почти 130 гектаров, остров недалеко от центра города. И сегодня нам нужен инвестор, который вложит средства, опыт и идеи в реализацию такого большого проекта", - заявил он еще в 2016 году в эфире одного из украинских телеканалов.

И с течением 4 лет ни инвесторов, ни "Украинское Диснейленда" так и не появилось, констатирует аналитический портал "Слово и дело", который присвоил этому обещанию Кличко статус "не выполнено".

В общем, Кличко дал 416 обещаний, включая предвыборные, из которых более сотни уже провалил.

Напомним, начиная с 1965 года, Гидропарк был прекрасным местом для отдыха киевлян и гостей столицы. Площадь у островов (Гидропарк состоит из двух островов, а связаны они между собой Венецианским мостом) достаточно внушительная - 365 га. На этой территории были оборудованы спортивные площадки, пляжи, рестораны и множество аттракционов. До настоящего времени они не достояли. Заброшенные и заржавелые "горки", "ромашки", "центрифуги" и "солнышка" несколько лет подряд поэтапно демонтировались.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,852.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,782.16