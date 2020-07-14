Український боксер викликав на бій колишнього чемпіона світу Бронера

“Бронер, займися своєю формою, щоб не розчарувати промоутера, і давай зробимо це. Звичайно, тільки якщо ти будеш відповідати за свої слова, сказані в ефірі „Showtime“, в головному бою змагатимуться Джервонта Девіс і Лео Санта Крус, а в андеркарді — Бронер і Редкач”, — підкреслив українець.

Крім того, Редкач прикріпив відео 2013 року, де Бронер перед боєм з аргентинцем Маркосом Майданою показував опоненту середні пальці, а в підсумку отримав нокдаун вже в другому раунді і програв той поєдинок за очками.

Зауважимо, що колишній чемпіон світу в напівлегкій (WBO), легкій (WBC), напівсередній (WBA) і першій напівсередній вазі (WBA) — Бронер, крайній бій провів проти Менні Пак’яо і зазнав від того поразки за результатами суддівських записок.