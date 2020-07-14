Украинский боксер вызвал на бой бывшего чемпиона мира Бронера
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) с помощью страницы в Instagram, вызвал на бой 30-летнего американца Эдриена Бронера, сообщает УНН.
“Бронер, займись своей формой, чтобы не разочаровать промоутера, и давай сделаем это. Конечно, только если ты будешь отвечать за свои слова, сказанные в эфире „Showtime“, в главном бою будут соревноваться Джервонта Дэвис и Лео Санта Крус, а в андеркарте — Бронер и Редкач”, — подчеркнул украинец.
Кроме того, Редкач прикрепил видео 2013 года, где Бронер перед боем с аргентинцем Маркосом Майданой показывал оппоненту средние пальцы, а в итоге получил нокдаун уже во втором раунде и проиграл тот поединок по очкам.
Заметим, что бывший чемпион мира в полулегком (WBO), легкой (WBC), полусреднем (WBA) и первом полусреднем весе (WBA) — Бронер, крайний бой провел против Мэнни Пакьяо и потерпел от того поражения по результатам судейских записок.