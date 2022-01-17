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Шахед-136

Український боксер увійшов до топ-15 рейтингу WBO

Український боксер увійшов до топ-15 рейтингу WBO

Київ • УНН

 • 17105 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко потрапив до топ-15 рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBO), повідомляє УНН з посиланням на сайт Організації.

Деталі

Наш співвітчизник, уродженець Києва – замкнув топ-15 генерації.

На вершині списку знаходиться британець Джо Джойс, за ним розмістився новозеландець Джозеф Паркер і американець Енді Руїс-молодший.

Варто відзначити, що у грудні 2021 року український супертяж переміг свого співвітчизника Андрія Руденка, захистивши титул WBC Asia та здобувши WBO Asia Pacific.

Довідка

Сіренко – непереможений перспективний український боксер-професіонал, який виступає у важкій ваговій категорії. Бронзовий призер чемпіонату України (2014), срібний призер молодіжного чемпіонату Європи (2013), переможець Кубка України серед молоді (2013) у аматорах.

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