Український боксер увійшов до топ-15 рейтингу WBO
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко потрапив до топ-15 рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBO), повідомляє УНН з посиланням на сайт Організації.
Деталі
Наш співвітчизник, уродженець Києва – замкнув топ-15 генерації.
На вершині списку знаходиться британець Джо Джойс, за ним розмістився новозеландець Джозеф Паркер і американець Енді Руїс-молодший.
Варто відзначити, що у грудні 2021 року український супертяж переміг свого співвітчизника Андрія Руденка, захистивши титул WBC Asia та здобувши WBO Asia Pacific.
Довідка
Сіренко – непереможений перспективний український боксер-професіонал, який виступає у важкій ваговій категорії. Бронзовий призер чемпіонату України (2014), срібний призер молодіжного чемпіонату Європи (2013), переможець Кубка України серед молоді (2013) у аматорах.