Український боксер проведе чемпіонський бій за титул "WBO Oriental"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Український боксер середньоваговик Дмитро Митрофанов проведе бій за чемпіонський пояс "WBO Oriental", передає УНН з посиланням на "K2 Promotions".
Чемпіонський двобій пройде у Києві 18 грудня, проте ім'я суперника українця наразі невідоме.
В активі Митрофанова 10 боїв 9 з них завершилися перемогою (5 КО) і одного разу була присуджена поразка.
Додамо, 27-річний уродженець Чернігова здобував "золото" Універсіади-2013 та "бронзу" чемпіонату Європи 2011 року.
Нагадаємо, що Митрфоанов вигравав в рамках боксерського шоу Усика.