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Маліновський та Митрофанов перемогли на боксерському шоу Усика

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Промоутерська компанія Олександра Усика провела вечір боксу в Київській області (с. Лісники), який отримав назву "Big Boxing Night", передає УНН з посиланням на Youtube-канал "USYK17".

Дмитро Митрофанов (9-0-1, 5 КО) здобув дев’яту перемогу на профі-ринзі, перемігши чеха Анатолія Хунаняна (9-6-1, 5 КО) одноголосним рішенням суддів.

Одноголосним рішенням суддів також переміг Олег Маліновський. Суперником був Андрій Ісаєв (30-17, 9 КО). В активі Маліновського 26 перемог і жодного фіаско.

В іншій центральній зустрічі вечора Віктор Вихрист вже у другому раунді відправив в нокдаун харків’янина Семена Пахомова. Вихрист здобув другий виграш в двох боях на професійному ринзі.

Серед інших баталій відзначимо, що Петро Іванов переміг Романа Шкарупа одноголосним рішенням суддів, а перспективний супертяж Владислав Сіренко (14-0, 13 КО) достроково розібрався з боксером з Харкова Павлом Кроленка, перемігши його достроково на відмові після четвертого раунду.

Примітно, що вечер боксу відбувся на відкритому повітрі за присутності глядачів.

Нагадаємо, що у США відбувся найшвидший у жіночому боксі нокаут.

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