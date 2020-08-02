Маліновський та Митрофанов перемогли на боксерському шоу Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Промоутерська компанія Олександра Усика провела вечір боксу в Київській області (с. Лісники), який отримав назву "Big Boxing Night", передає УНН з посиланням на Youtube-канал "USYK17".
Дмитро Митрофанов (9-0-1, 5 КО) здобув дев’яту перемогу на профі-ринзі, перемігши чеха Анатолія Хунаняна (9-6-1, 5 КО) одноголосним рішенням суддів.
Одноголосним рішенням суддів також переміг Олег Маліновський. Суперником був Андрій Ісаєв (30-17, 9 КО). В активі Маліновського 26 перемог і жодного фіаско.
В іншій центральній зустрічі вечора Віктор Вихрист вже у другому раунді відправив в нокдаун харків’янина Семена Пахомова. Вихрист здобув другий виграш в двох боях на професійному ринзі.
Серед інших баталій відзначимо, що Петро Іванов переміг Романа Шкарупа одноголосним рішенням суддів, а перспективний супертяж Владислав Сіренко (14-0, 13 КО) достроково розібрався з боксером з Харкова Павлом Кроленка, перемігши його достроково на відмові після четвертого раунду.
Примітно, що вечер боксу відбувся на відкритому повітрі за присутності глядачів.
Нагадаємо, що у США відбувся найшвидший у жіночому боксі нокаут.