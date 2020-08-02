Малиновский и Митрофанов победили на боксерском шоу Усика
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Промоутерская компания Александра Усика провела вечер бокса в Киевской области (с. Лесники), который получил название "Big Boxing Night", передает УНН со ссылкой на Youtube-канал "USYK17".
Дмитрий Митрофанов (9-0-1, 5 КО) одержал девятую победу на профи-ринге, победив чеха Анатолия Хунаняна (9-6-1, 5 КО) единогласным решением судей.
Единогласным решением судей также победил Олег Малиновский. Соперником был Андрей Исаев (30-17, 9 КО). В активе Малиновского 26 побед и ни одного фиаско.
В другой центральной встрече вечера Виктор Выхрист уже во втором раунде отправил в нокдаун харьковчанина Семена Пахомова. Выхрист получил второй выигрыш в двух боях на профессиональном ринге.
Среди других баталий отметим, что Петр Иванов победил Романа Шкарупа единогласным решением судей, а перспективный супертяж Владислав Сиренко (14-0, 13 КО) досрочно разобрался с боксером из Харькова Павлом Кроленко, победив его досрочно на отказе после четвертого раунда.
Примечательно, что вечер бокса состоялся на открытом воздухе в присутствии зрителей.
Напомним, что в США состоялся самый быстрый в женском боксе нокаут.