Украинский боксер проведет чемпионский бой за титул "WBO Oriental"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинский боксер средневес Дмитрий Митрофанов проведет бой за чемпионский пояс "WBO Oriental", передает УНН со ссылкой на "K2 Promotions".
Чемпионский поединок пройдет в Киеве 18 декабря, однако имя соперника украинца пока неизвестно.
В активе Митрофанова 10 боев 9 из них завершились победой (5 КО) и один раз было присуждено поражение.
Добавим, 27-летний уроженец Чернигова получил “золото” Универсиады-2013 и “бронзу” чемпионата Европы 2011 года.
Напомним, что Митрфоанов выигрывал в рамках боксерского шоу Усика.