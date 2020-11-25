Украинский боксер проведет чемпионский бой за титул "WBO Oriental"

Чемпионский поединок пройдет в Киеве 18 декабря, однако имя соперника украинца пока неизвестно.

В активе Митрофанова 10 боев 9 из них завершились победой (5 КО) и один раз было присуждено поражение.

Добавим, 27-летний уроженец Чернигова получил “золото” Универсиады-2013 и “бронзу” чемпионата Европы 2011 года.

Напомним, что Митрфоанов выигрывал в рамках боксерского шоу Усика.