Український боксер проведе бій із екссуперником Кличка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Український боксер Ігор Шевадзуцький 26 лютого зустрінеться з американцем Кевіном Джонсоном. Про це повідомляє "Luckypunch.net", передає УНН.
Деталі
Восьмираундовий рейтинговий бій між Шевадзуцьким та Джонсоном відбудеться 26 лютого у Гамбургу (Німеччина).
Кевін Джонсон у 2009 році бився з Віталієм Кличком за титул чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) та програв за очками.
Довідка
Загалом на рахунку 42-річного американця 35 перемог, 18 поразок та 1 нічия. 31-річний Шевадзуцький виграв усі 9 поєдинків на професійному рингу.
Нагадаємо
Двоє українців стали тріумфаторами міжнародних легкоатлетичних змагань у Львові.