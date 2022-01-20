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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Український боксер проведе бій із екссуперником Кличка

Український боксер проведе бій із екссуперником Кличка

Київ • УНН

 • 22845 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Український боксер Ігор Шевадзуцький 26 лютого зустрінеться з американцем Кевіном Джонсоном. Про це повідомляє "Luckypunch.net", передає УНН.

Деталі

Восьмираундовий рейтинговий бій між Шевадзуцьким та Джонсоном відбудеться 26 лютого у Гамбургу (Німеччина).

Кевін Джонсон у 2009 році бився з Віталієм Кличком за титул чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) та програв за очками.

Довідка

Загалом на рахунку 42-річного американця 35 перемог, 18 поразок та 1 нічия. 31-річний Шевадзуцький виграв усі 9 поєдинків на професійному рингу.

Нагадаємо

Двоє українців стали тріумфаторами міжнародних легкоатлетичних змагань у Львові.

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