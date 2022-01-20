Украинский боксер проведет бой с экс-соперником Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий 26 февраля встретится с американцем Кевином Джонсоном. Об этом сообщает "Luckypunch.net", передает УНН.
Детали
Восьмираундовое рейтинговое сражение между Шевадзуцким и Джонсоном состоится 26 февраля в Гамбурге (Германия).
Кевин Джонсон в 2009 году сражался с Виталием Кличко за титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) и проиграл по очкам.
Справка
В общей сложности на счету 42-летнего американца 35 побед, 18 поражений и 1 ничья. 31-летний Шевадзуцкий выиграл все 9 поединков на профессиональном ринге.
Напомним
Два украинца стали триумфаторам международных легкоатлетических соревнований во Львове.