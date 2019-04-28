Український боксер Постол став обов`язковим претендентом на титул WBC
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Український боксер Віктор Постол переміг француза Мохамеда Мімуна, передає УНН.
"Український боксер Віктор Постол переміг француза Мохамеда Мімуна і став обов'язковим претендентом на бій за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в суперлегкій вазі", - зазначено на офіційній сторінці Постола у Facebook.
Нагадаємо, Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала оновлений рейтинг у всіх вагових категоріях, серед яких є кілька українців.
Віктор Постол в оновленому рейтингу піднявся з четвертого на перше місце в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг). За ним розмістився Джош Тейлор з Великобританії і американці Фігероа і Едріен Броунер.