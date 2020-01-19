Український боксер очолив рейтинг WBC у середній вазі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Всесвітня боксерська рада (WBC) оновила свої рейтинги у всіх вагових категоріях, повідомляє УНН з посиланням на сайт WBC.
Сергій Дерев'янченко піднявся ще на один рядок та став першим у рейтингу середньоваговиків.
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Також Олександр Усик піднявся на один щабель і вже посідає 2-ге місце. Також відзначимо підняття на один щабель нашого Сергія Богачука у першій середній вазі – 12-й.
Зауважимо, що володарем титулу WBC у вазі Дерев'янченка є Джермалл Чарло із США.