Украинский боксер возглавил рейтинг WBC в среднем весе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Всемирный боксерский совет (WBC) обновил свои рейтинги во всех весовых категориях, сообщает УНН со ссылкой на сайт WBC.
Сергей Деревянченко поднялся еще на одну строчку и стал первым в рейтинге средневесов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские боксеры завоевали три "золота" на турнире в Тунисе
Также Александр Усик поднялся на одну ступень и уже занимает 2-е место. Также отметим подъем на одну ступень нашего Сергея Богачука в первом среднем весе - 12-й.
Заметим, что обладателем титула WBC в весе Деревянченко является Джермалл Чарли из США.