Український бізнесмен Микола Удянський визнаний персоною року на Congress Awards 2023

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 12459 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 39110 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 37167 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 42481 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 111623 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 178973 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 193703 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143531 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137757 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87869 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.2м/с
28%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 28746 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 32740 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 35263 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 28257 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 21247 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 21970 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 39110 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 193703 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 246753 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 394002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18335 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23302 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39419 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35559 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 143531 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Український бізнесмен Микола Удянський визнаний персоною року на Congress Awards 2023

Київ • УНН

 • 1056262 перегляди

Відомий ІТ-підприємець отримав нагородуза вклад у інвестиційну сферу та благодійну діяльність

Український бізнесмен Микола Удянський визнаний персоною року на Congress Awards 2023

КИЇВ. 21 червня. УНН. 26 травня 2023 року під час щорічного Каннського кінофестивалю відбулося вручення премій Всесвітнього інвестиційного конгресу. Переможцем Investment Persona Congress Awards став український ІТ-бізнесмен Микола Удянський. Про це пише видання Benzinga, передає УНН.

Церемонія вручення нагород Investment Congress Awards 2023 стала незабутньою вночі, присвяченою найкращим та найяскравішим представникам інвестиційної індустрії. На гала-вечері, яку очолили організаторка заходу Ганна Штуккерт і президент Інвестиційного конгресу Томас Міс, були відзначені компанії, фонди, платформи, брокери, консультанти, індустрія моди, PR та ЗМІ, які зробили позитивний внесок у інвестиційну індустрію.

Однією з найочікуваніших частин вечора стало оголошення про вручення нагород Investment Persona Congress Awards. Цього року переможцем став Микола Удянський, відомий український підприємець у сфері інформаційних технологій та технологій. учений та благодійник. Пан Удянський був відзначений за його внесок у блокчейн та криптографію, а також за його благодійну діяльність.

Нагорода “Персона року” за версією Congress Awards 2023 дісталася Миколі Удянському, який є українським далекоглядним технологічним підприємцем. - прокоментував Томас Міс. - Микола є президентом групи EHOLD із 10 офісами у 9 країнах. В EHOLD працює понад 500 осіб, які обслуговують базу користувача, що перевищує 10 мільйонів користувачів у вражаючому портфелі проектів.

Організатори також відзначили благодійну діяльність Миколи Удянського та його активну громадянську позицію під час війни з росією.

Пан Удянський постійно допомагає українцям, які під час війни втратили житло, доходи, роботу. Попри значні ризики він продовжує інвестувати кошти у відбудову свого рідного міста Харкова. Він також підтримує українських військових і відверто говорить про війну з всесвітньовідомих майданчиків, - сказала Анна штукерт. - Це не може не захоплювати і достойно поваги та підтримки світової бізнес-спільноти.

Додамо, що це вже не перша нагорода Миколи Удянського. У 2022 році його було визнано найкращим цифровим валютним експертом на World Influencers and Bloggers Awards, а також він посів перше місце в списку Hacker Noon 2019 з 10 найкращих блокчейн-підприємців СНД.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74