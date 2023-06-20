Український бізнесмен Микола Удянський визнаний персоною року на Congress Awards 2023
Київ • УНН
Відомий ІТ-підприємець отримав нагородуза вклад у інвестиційну сферу та благодійну діяльність
КИЇВ. 21 червня. УНН. 26 травня 2023 року під час щорічного Каннського кінофестивалю відбулося вручення премій Всесвітнього інвестиційного конгресу. Переможцем Investment Persona Congress Awards став український ІТ-бізнесмен Микола Удянський. Про це пише видання Benzinga, передає УНН.
Церемонія вручення нагород Investment Congress Awards 2023 стала незабутньою вночі, присвяченою найкращим та найяскравішим представникам інвестиційної індустрії. На гала-вечері, яку очолили організаторка заходу Ганна Штуккерт і президент Інвестиційного конгресу Томас Міс, були відзначені компанії, фонди, платформи, брокери, консультанти, індустрія моди, PR та ЗМІ, які зробили позитивний внесок у інвестиційну індустрію.
Однією з найочікуваніших частин вечора стало оголошення про вручення нагород Investment Persona Congress Awards. Цього року переможцем став Микола Удянський, відомий український підприємець у сфері інформаційних технологій та технологій. учений та благодійник. Пан Удянський був відзначений за його внесок у блокчейн та криптографію, а також за його благодійну діяльність.
Нагорода “Персона року” за версією Congress Awards 2023 дісталася Миколі Удянському, який є українським далекоглядним технологічним підприємцем. - прокоментував Томас Міс. - Микола є президентом групи EHOLD із 10 офісами у 9 країнах. В EHOLD працює понад 500 осіб, які обслуговують базу користувача, що перевищує 10 мільйонів користувачів у вражаючому портфелі проектів.
Організатори також відзначили благодійну діяльність Миколи Удянського та його активну громадянську позицію під час війни з росією.
Пан Удянський постійно допомагає українцям, які під час війни втратили житло, доходи, роботу. Попри значні ризики він продовжує інвестувати кошти у відбудову свого рідного міста Харкова. Він також підтримує українських військових і відверто говорить про війну з всесвітньовідомих майданчиків, - сказала Анна штукерт. - Це не може не захоплювати і достойно поваги та підтримки світової бізнес-спільноти.
Додамо, що це вже не перша нагорода Миколи Удянського. У 2022 році його було визнано найкращим цифровим валютним експертом на World Influencers and Bloggers Awards, а також він посів перше місце в списку Hacker Noon 2019 з 10 найкращих блокчейн-підприємців СНД.