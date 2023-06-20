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Украинский бизнесмен Николай Удянский признан персоной года на Congress Awards 2023

Киев • УНН

 • 1056262 просмотра

Известный ІТ-предприниматель получил награду за вклад в инвестиционную сферу и благотворительную деятельность

Украинский бизнесмен Николай Удянский признан персоной года на Congress Awards 2023

КИЕВ. 21 июня. УНН. 26 мая 2023 во время ежегодного Каннского кинофестиваля состоялось вручение премий Всемирного инвестиционного конгресса. Победителем Investment Persona Congress Awards стал украинский ІТ-бизнесмен Николай Удянский. Об этом пишет издание Benzinga, передает УНН.

Церемония вручения наград Investment Congress Awards 2023 стала незабываемой ночью, посвященной лучшим и ярким представителям инвестиционной индустрии. На гала-ужине, которую возглавили организатор мероприятия Анна Штуккерт и президент Инвестиционного конгресса Томас Мисс, были отмечены компании, фонды, платформы, брокеры, консультанты, индустрия моды, PR и СМИ, внесшие положительный вклад в инвестиционную индустрию.

Одной из самых ожидаемых частей вечера стало объявление о вручении наград Investment Persona Congress Awards. В этом году победителем стал Николай Удянский, известный украинский предприниматель в сфере информационных технологий и технологий, ученый и благотворитель. Господин Удянский был отмечен за вклад в блокчейн и криптографию, а также за его благотворительную деятельность.

“Награда "Персона года" по версии Congress Awards 2023 досталась Николаю Удянскому, который является украинским дальновидным технологическим предпринимателем. – прокомментировал Томас Мисс. – Николай является президентом группы EHOLD с 10 офисами в 9 странах. В EHOLD работает более 500 человек, обслуживающих пользовательскую базу, превышающую 10 миллионов пользователей в впечатляющем портфеле проектов”.

Организаторы также отметили благотворительную деятельность Николая Удянского и его активную гражданскую позицию во время войны с россией.

“Господин Удянский постоянно помогает украинцам, потерявшим во время войны жилье, доходы, работу. Несмотря на значительные риски, он продолжает инвестировать средства в восстановление своего родного города Харькова. Он также поддерживает украинских военных и откровенно говорит о войне с всемирно известных площадок, – сказала Анна Штукерт. - Это не может не восхищать и достойно уважения и поддержки мирового бизнес-сообщества”.

Добавим, что это уже не первая награда Николая Удянского. В 2022 году он был признан лучшим цифровым валютным экспертом на World Influencers and Bloggers Awards, а также занял первое место в списке Hacker Noon 2019 из 10 лучших блокчейн-предпринимателей СНГ.

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