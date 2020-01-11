Український біатлоніст потрапив в топ-8 гонки зимових Юнацьких Олімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Лозанні завершилася індивідуальна гонка за участі українських біатлоністів на ІІІ Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2020, повідомляє УНН з посиланням на НОК України та сайт змагань.
Найкращий результат серед наших юних олімпійців показав прапороносець збірної Степан Кінаш, який замкнув чільну топ-8, який з трьома промахами відстав від чемпіона Олега Домічека на 1 хвилину та 49,3 с.
Наш Марк Козак замкнув чинну двадцятку. Віталій Мандзін став 48-м, а Сергій Кришталь лише 57-м.
Зауважимо, що завтра на ЮО-2020 відбудеться одиночна змішана естафета.