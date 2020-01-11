Украинский биатлонист попал в топ-8 гонки зимних Юношеских Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Лозанне завершилась индивидуальная гонка с участием украинских биатлонистов на III Зимних Юношеских Олимпийских играх-2020, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины и сайт соревнований.
Лучший результат среди наших юных олимпийцев показал знаменосец сборной Степан Кинаш, который замкнул главную топ-8 с тремя промахами отстал от чемпиона Олега Домичека на 1 минуту и 49,3 с.
Наш Марк Козак замкнул действующую двадцатку. Виталий Мандзин стал 48-м, а Сергей Хрусталь только 57-м.
Заметим, что завтра на ЮО-2020 состоится одиночная смешанная эстафета.