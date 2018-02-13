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Український баскетболіст з рекордом допоміг "Обрадойро" перемогти у грі чемпіонату Іспанії

Український баскетболіст з рекордом допоміг "Обрадойро" перемогти у грі чемпіонату Іспанії

Київ • УНН

 • 7833 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Центровий збірної України та “Обрадойро” Артем Пустовий встановив рекорд клубу та допоміг своєму колективу вирвати перемогу в “Мурсії” у матчі 20 туру чемпіонату Іспанії, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Наш гравець став найкращим у складі своєї команди, набравши найбільшу кількість очок. За 37:16 у грі він набрав 17 пунктів, 6 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення та 6 блок-шотів.

За кількістю блок-шотів за матч чемпіонату Іспанії Пустовий встановив новий рекорд “Обрадойро”. Цікаво, що в 5-му турі поточного чемпіонату Пустовий з 5-ма блок-шотами повторив клубне досягнення Максі Клебера.

Зазначимо, що сумарно за часи виступів за “Обрадойро” Пустовий став беззаперечним лідером команди за блок-шотами в чемпіонаті Іспанії — 104. Він уже на 40 блок-шотів випереджає другого за блоками — Стефана Ласме.

Окрім того, 26 лютого збірна України, в складі якої має виступати Пустовий, гратиме в Києві матч першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2019 року проти Швеції.

Українські Національні Новини

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