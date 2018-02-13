Украинский баскетболист с рекордом помог "Обрадойро" победить в игре чемпионата Испании

Наш игрок стал лучшим в составе своей команды, набрав наибольшее количество очков. По 37:16 в игре он набрал 17 пунктов, 6 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 6 блок-шотов.

По количеству блок-шотов за матч чемпионата Испании Пустовой установил новый рекорд “Обрадойро”. Интересно, что в 5-м туре текущего чемпионата Пустовой с 5-ю блок-шотами повторил клубное достижение Макси Клебера.

Отметим, что суммарно за время выступлений за “Обрадойро” Пустовой стал безоговорочным лидером команды по блок-шотами в чемпионате Испании — 104. Он уже на 40 блок-шотов опережает второго по блокам — Стефана ЛАСМИ.

Кроме того, 26 февраля сборная Украины, в составе которой должен выступать Пустовой, играть в Киеве матч первого этапа квалификации чемпионата мира 2019 против Швеции.