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10 марта, 17:10 • 100607 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101014 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 114300 просмотра

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Украинский баскетболист с рекордом помог "Обрадойро" победить в игре чемпионата Испании

Украинский баскетболист с рекордом помог "Обрадойро" победить в игре чемпионата Испании

Киев  •  УНН

 • 7833 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Центровой сборной Украины и “Обрадойро” Артем Пустовой установил рекорд клуба и помог своему коллективу вырвать победу в “Мурсии” в матче 20-го тура чемпионата Испании, информирует УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Наш игрок стал лучшим в составе своей команды, набрав наибольшее количество очков. По 37:16 в игре он набрал 17 пунктов, 6 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 6 блок-шотов.

По количеству блок-шотов за матч чемпионата Испании Пустовой установил новый рекорд “Обрадойро”. Интересно, что в 5-м туре текущего чемпионата Пустовой с 5-ю блок-шотами повторил клубное достижение Макси Клебера.

Отметим, что суммарно за время выступлений за “Обрадойро” Пустовой стал безоговорочным лидером команды по блок-шотами в чемпионате Испании — 104. Он уже на 40 блок-шотов опережает второго по блокам — Стефана ЛАСМИ.

Кроме того, 26 февраля сборная Украины, в составе которой должен выступать Пустовой, играть в Киеве матч первого этапа квалификации чемпионата мира 2019 против Швеции.

Украинские Национальные Новости

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