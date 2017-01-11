Український баскетболіст С.Михайлюк допоміг "Канзасу" здобути 15-ту перемогу поспіль

Українець допоміг "Канзасу" здобути 15-ту перемогу поспіль, у поєдинку конференційного турніру Big 12 над Оклахомою (81:70).

За 34 хвилини на майданчику С.Михайлюк відзначився 9 очками (0/3 двоочкових, 3/8 триочкових), зробив 9 підбирань (4 в атаці), 1 передачу та 1 перехоплення при 1 фолі.

Примітно, що показник в 9 підбирань виявився кращим за трирічну заокеанську кар'єру черкасця.

Як повідомляв УНН, у матчі проти "Канзас Стейт" кидок С.Михайлюка на останніх секундах матчу приніс перемогу "Канзасу".