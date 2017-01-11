Украинский баскетболист С.Михайлюк помог "Канзасу" одержать 15-ю победу подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Атакующий защитник американского университета Святослав Михайлюк установил личный рекорд по количеству подборов в своей карьере в NCAA, чем помог "Канзасу" получить 15-ю подряд победу, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Украинец помог "Канзасу" получить 15-ю победу подряд, в поединке конференционного турнира Big 12 над Оклахомой (81:70).
За 34 минуты на площадке С.Михайлюк отличился 9 очками (0/3 двухочковых, 3/8 трехочковых), сделал 9 подборов (4 в атаке), 1 передачу и 1 перехват при 1 фоле.
Примечательно, что показатель в 9 подборов оказался лучшим за трехлетнюю заокеанскую карьеру черкасчанина.
Как сообщал УНН, в матче против "Канзас Стэйт" бросок С.Михайлюка на последних секундах матча принес победу "Канзасу".