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Украинский баскетболист С.Михайлюк помог "Канзасу" одержать 15-ю победу подряд

Украинский баскетболист С.Михайлюк помог "Канзасу" одержать 15-ю победу подряд

Киев • УНН

 • 7591 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Атакующий защитник американского университета Святослав Михайлюк установил личный рекорд по количеству подборов в своей карьере в NCAA, чем помог "Канзасу" получить 15-ю подряд победу, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Украинец помог "Канзасу" получить 15-ю победу подряд, в поединке конференционного турнира Big 12 над Оклахомой (81:70).

За 34 минуты на площадке С.Михайлюк отличился 9 очками (0/3 двухочковых, 3/8 трехочковых), сделал 9 подборов (4 в атаке), 1 передачу и 1 перехват при 1 фоле.

Примечательно, что показатель в 9 подборов оказался лучшим за трехлетнюю заокеанскую карьеру черкасчанина.

Как сообщал УНН, в матче против "Канзас Стэйт" бросок С.Михайлюка на последних секундах матча принес победу "Канзасу".

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