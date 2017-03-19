Український баскетболіст С.Гладир вразив Францію своїми дальніми кидками
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 19 березня. УНН. Український баскетболіст Сергій Гладир, який виступає за клуб "Монако", очолив ТОП-10 кращих моментів тижня у чемпіонаті Франції. Відповідне відео розповсюдила Ligue Nationale de Basket, повідомляє УНН.
На цей час, клуб, за який виступає С.Гладир, має у доробку 20 перемог та очолює турнірну таблицю LNB.
В останньому матчі чемпіонату, який відбувся вчора, 18 березня, "Монако" вдома переграв "Шалонс-Реймс" із рахунком 81:72. С.Гладир провів на майданчику 25 хвилин та здобув 6 очок.
Довідка УНН: українець С.Гладир розпочав свою кар’єру у французькому чемпіонаті в 2013 році, коли почав виступати за "Нансі", куди він перейшов із іспанського клубу "Фуенлабрада". У 2015 році гравець посилив склад "Монако". С.Гладир грає на позиції атакуючого захисника, виступає за національну збірну України. Тренує "Монако" відомий в Україні фахівець Звездан Митрович, який більше 10 років працював з "Хіміком", "Будівельником" та "Азовмашем".
Нагадаємо, 8 березня лідер чемпіонату Франції з баскетболу “Монако” у складі якого виступає українець Сергій Гладир здолав грецький “АЕК” в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.