Украинский баскетболист С.Гладырь поразил Францию ​​своими дальними бросками

В настоящее время, клуб, за который выступает С.Гладырь, имеет в активе 20 побед и возглавляет турнирную таблицу LNB.

В последнем матче чемпионата, который состоялся вчера, 18 марта, "Монако" дома переиграл "Шалонс-Реймс" со счетом 81:72. С.Гладырь провел на площадке 25 минут и получил 6 очков.

Справка: украинец С.Гладырь начал свою карьеру во французском чемпионате в 2013 году, когда начал выступать за "Нанси", куда он перешел из испанского клуба "Фуэнлабрада". В 2015 году игрок усилил состав "Монако". С.Гладырь играет на позиции атакующего защитника, выступает за национальную сборную Украины. Тренирует "Монако" известный в Украине специалист Звездан Митрович, который более 10 лет работал с "Химиком", "Строителем" и "Азовмаш".

Напомним, 8 марта лидер чемпионата Франции по баскетболу "Монако" в составе которого выступает украинец Сергей Гладырь одолел греческий "АЕК" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.