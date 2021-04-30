Український баскетболіст провів результативний виступ в матчі НБА

Деталі

Михайлюк з’явився з лави запасних і в другій чверті реалізував два дальніх кидки. У другій половині баталії він частіше проходив під кільце і набирав очки зі штрафної лінії.

У підсумку українець набрав 12 очок (2/2 двоочкових, 2/5 триочкових, 2/2 штрафних) і зробив 1 підбирання в захисті. “Оклахома” програла з рахунком 95:109.

Доповнення

Поточного сезону Михайлюк в середньому набирає за одну гру 7,9 очок, а також здійснює 2,5 підбирання і робить 1,7 передачі.