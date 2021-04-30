Украинский баскетболист провел результативное выступление в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. “Оклахома-Сити Тандер”, за которую выступает украинец Святослав Михайлюк, провела домашний поединок НБА против “Нью Орлеан Пеликанс”, передает корреспондент УНН.
Детали
Михайлюк появился со скамейки запасных и во второй четверти реализовал два дальних броска. Во второй половине баталии он чаще проходил под кольцо и набирал очки со штрафной линии.
В итоге украинец набрал 12 очков (2/2 двухочковых, 2/5 трехочковых, 2/2 штрафных) и сделал 1 подбор в защите. “Оклахома” проиграла со счетом 95: 109.
Дополнение
В текущем сезоне Михайлюк в среднем набирает за одну игру 7,9 очков, а также осуществляет 2,5 подбора и делает 1,7 передачи.