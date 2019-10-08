Український баскетболіст провів результативний матч на старті передсезонки НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Центровий збірної України Олексій Лень провів перший поєдинок у складі “Атланти Хокс” у передсезонних змаганнях НБА проти “Нью-Орлеан Пеліканс”, повідомляє кореспондент УНН.
Український “бігмен” вийшов з лави для запасних в середині першої чверті і допоміг “ястребам” оформити ривок 10:0 — в цей проміжок уродженець Антрациту забив з фолом та оформив слем-данк з навісу Вінса Картера. Також українець забив по одному триочковому наприкінці першої і другої чвертей.
У другій половині баталії Лень ставав на лінії для пробиття штрафних і загалом за відведені 15:13 хвилини набрав 14 очок (2/2 двоочкові, 2/4 триочкові) при 3 підбираннях, ставши другим у команді кращим бомбардиром після Бембрі (16 очок).
Відзначимо, що зірковий перший номер драфту-2019 Зайон Вілльямсон набрав за “Пеліканс” 16 очок при 7 підбираннях.