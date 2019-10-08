Украинский баскетболист провел результативный матч на старте предсезонки НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень провел первый поединок в составе “Атланты Хокс” в предсезонных соревнованиях НБА против “Нью-Орлеан Пеликанс”, сообщает корреспондент УНН.
Украинский “бигмен” вышел со скамейки запасных в середине первой четверти и помог “Ястребы” оформить рывок 10:0 — в этот промежуток уроженец Антрацита забил с фолом и оформил слэм-данк с навеса Винса Картера. Также украинец забил по одному трехочковому в конце первой и второй четвертей.
Во второй половине баталии Лень становился на линии для пробития штрафных и в целом за отведенные 15:13 минуты набрал 14 очков (2/2 двухочковые, 2/4 трехочковые) при 3 подборах, став вторым в команде лучшим бомбардиром после Бембро (16 очков).
Отметим, что звездный первый номер драфта-2019 Зайон Вилльямсон набрал за “Пеликанс” 16 очков при 7 подборах.