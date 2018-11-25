Український баскетболіст набрав 17 очок в поєдинку НБА

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Український центровий “Атланти Хокс” Олексій Лень відіграв результативний матч в регулярному чемпіонаті НБА, інформує УНН.

Центровий увійшов до домашньої гри проти “Бостона Селтікс” з лавки запасних та провів на паркеті 19 хвилин, за які відзначився 17-ма набраними балами (3/4 двоочкових, 2/3 триочкових, 5/8 штрафних), зібрав 2 підбирання та виконав 3 втрати та заробив 2 фоли.

Дані показники дозволили українцю стати другим кращим бомбардиром у цьому матчі після партнера по команді Джеремі Ліна (19).

Зауважимо, що 17 очок — це другий показник Леня в історії виступів у формі “Хокс”.

Додамо також, “Хокс” з 3 виграшами в 19 матчах займають останній рядок на Сході НБА.

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