Український баскетболіст набрав 17 очок в поєдинку НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Український центровий “Атланти Хокс” Олексій Лень відіграв результативний матч в регулярному чемпіонаті НБА, інформує УНН.
Центровий увійшов до домашньої гри проти “Бостона Селтікс” з лавки запасних та провів на паркеті 19 хвилин, за які відзначився 17-ма набраними балами (3/4 двоочкових, 2/3 триочкових, 5/8 штрафних), зібрав 2 підбирання та виконав 3 втрати та заробив 2 фоли.
Дані показники дозволили українцю стати другим кращим бомбардиром у цьому матчі після партнера по команді Джеремі Ліна (19).
Зауважимо, що 17 очок — це другий показник Леня в історії виступів у формі “Хокс”.
Додамо також, “Хокс” з 3 виграшами в 19 матчах займають останній рядок на Сході НБА.