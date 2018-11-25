Украинский баскетболист набрал 17 очков в поединке НБА

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украинский центровой “Атланты Хокс” Алексей Лень сыграл результативный матч в регулярном чемпионате НБА, информирует УНН.

Центровой вошел в домашней игры против “Бостона Селтикс” со скамейки запасных и провел на паркете 19 минут, за которые отметился 17-ю набранными баллами (3/4 двухочковых, 2/3 трехочковых, 5/8 штрафных), собрал 2 подбора и выполнил 3 потери и заработал 2 фола.

Данные показатели позволили украинцу стать вторым лучшим бомбардиром в этом матче после партнера по команде Джереми Лина (19).

Заметим, что 17 очков — это второй показатель Леня в истории выступлений в форме “Хокс”.

Добавим также, “Хокс” с 3 выигрышами в 19 матчах занимают последнюю строчку на Востоке НБА.

Украинские Национальные Новости

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