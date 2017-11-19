Український баскетболіст дебютував за клуб НБА "Мілуокі Бакс"

“Бігмен” отримав ігровий час наприкінці виїзної зустрічі проти “Даласу”, коли рахунок становив 107:75 на користь “Маверікс”. У першій же атаці по кільцю на Боломбої порушили правила, але два штрафні виявилися хибними. До кінця баталії українцю вдалося забити слем-данк у швидкому прориві. Також в активі важкого форварда 1 підбирання при 1 втраті та 1 фолу.

Варто відзначити, що у минулій кампанії Боломбой відіграв в НБА 12 поєдинків за “Юту Джаз”. За 4,4 хвилини в середньому за матч українець встигав набирати по 1,8 очка і 1,4 підбирання. У плей-оф на рахунку Боломбоя 2,0 очка і 1,0 підбання за 4,5 хвилини.

Додамо також, для “Мілуокі” даний програш став 7-м в сезоні при 8 перемогах — 7 місце у Східній конференції НБА. “Далас” має лише 3 звитяги і 14 програшів перебуваючи на останній 15 сходинці Заходу.