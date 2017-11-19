Украинский баскетболист дебютировал за клуб НБА "Милуоки Бакс"

“Бигмен” получил игровое время в конце выездной встрече против “Далласа”, когда счет составил 107: 75 в пользу “Маверикс”. В первой же атаке по кольцу на Боломбои нарушили правила, но два штрафных оказались ложными. К концу баталии украинцу удалось забить слэм-данк в быстром прорыве. Также в активе тяжелого форварда 1 подбор при 1 потере и 1 фоле.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Боломбой сыграл в НБА 12 поединков за “Юту Джаз”. За 4,4 минуты в среднем за матч украинец успевал набирать по 1,8 очка и 1,4 подбора. В плей-офф на счету Боломбоя 2,0 очка и 1,0 подкупольное за 4,5 минуты.

Добавим также, для “Милуоки” данный проигрыш стал 7-м в сезоне при 8 победах — 7 место в Восточной конференции НБА. “Даллас” имеет только 3 победы и 14 проигрышей, находясь на последней 15 строчке Запада.