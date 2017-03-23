Українській армії повернуто набоїв та снарядів на 7,3 млрд грн

ukru
Ексклюзив
09:26 • 51484 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 135030 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 195411 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 175989 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 178366 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 174517 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 244967 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 143026 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 119044 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 138018 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
47 %
753 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

28 березня, 02:31 • 111461 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 110745 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 107679 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

05:53 • 100384 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

06:40 • 84727 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 135027 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 195407 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 170558 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 244964 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 230330 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 10502 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 105386 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 130840 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 156228 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 145314 перегляди
Актуальне
Українській армії повернуто набоїв та снарядів на 7,3 млрд грн

Українській армії повернуто набоїв та снарядів на 7,3 млрд грн

Київ • УНН

 • 20406 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив на своїй сторінці у Facebook, що українській армії повернуто набоїв та снарядів на 7,3 мільярда гривень, передає УНН.

За словами А.Матіоса, троє суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Федорчук, Качура та Келеберда, розглянувши позов військового прокурора Київського гарнізону Центрального регіону іменем України постановили рішення суду, за яким: “МО України зобов’язано забезпечити повернення військового майна ( 17 843 ящиків набоїв стрілецької зброї калібру 7.62мм, 1780 ящиків артилерійських снарядів калібру 100мм до протитанкової гармати МТ-12 “Рапіра” та 12 500 ящиків патронів калібру 14.5мм до танкового кулемета ККВТ), які з 2000 року безпідставно зберігалися на території ДП “Стивідорна компанія "Ольвія“ ( колишній спеціалізований порт "Октябрський“), внаслідок невиконання ДК "Укрспецекспорт“ зовнішньоекономічного контракту з Республікою Ефіопія та вибули з обліку військових частин".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міноборони з початку року зекономило близько 27,5 млн грн

"Тепер українська армія не закуплятиме дефіцитні набої 7.62 та 14.5мм за ринковими цінами; Державне оборонне замовлення та бюджет країни на цей та наступні роки не потребуватиме додаткових 7.3млрд.грн., обороноздатність держави суттєво посилено”, — йдеться в повідомленні.

Також він повідомив про вартість поверненого армії майна за відпускними цінами “Укроборонпрому”.

“А тепер не таємний розрахунок вартості поверненого нами армії майна за відпускними цінами "Укроборонпрому“, без іноземного аудиту та вічно критичної зневіри реформаторських мандрівників Чумацького шляху: Патрони калібру 7,62мм Х 24980200шт. Х 269,65грн./шт.=6735910930грн; Патрони калібру 14,5мм Х 1000000шт. Х 404,47грн/шт. = 404475000 гривень; Снаряд 100мм Х 3560шт. Х 26965грн./шт. = 95995400 гривень”.

Він додав, що загальна вартість повернених армії боєприпасів складає : 7236381330 гривень ( сім мільярдів двісті тридцять шість мільйонів).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Tesla
$276.69
Brent
$73.17
Bitcoin
$85,146.30
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,109.71
Ethereum
$1,909.70