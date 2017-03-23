Українській армії повернуто набоїв та снарядів на 7,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив на своїй сторінці у Facebook, що українській армії повернуто набоїв та снарядів на 7,3 мільярда гривень, передає УНН.
За словами А.Матіоса, троє суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Федорчук, Качура та Келеберда, розглянувши позов військового прокурора Київського гарнізону Центрального регіону іменем України постановили рішення суду, за яким: “МО України зобов’язано забезпечити повернення військового майна ( 17 843 ящиків набоїв стрілецької зброї калібру 7.62мм, 1780 ящиків артилерійських снарядів калібру 100мм до протитанкової гармати МТ-12 “Рапіра” та 12 500 ящиків патронів калібру 14.5мм до танкового кулемета ККВТ), які з 2000 року безпідставно зберігалися на території ДП “Стивідорна компанія "Ольвія“ ( колишній спеціалізований порт "Октябрський“), внаслідок невиконання ДК "Укрспецекспорт“ зовнішньоекономічного контракту з Республікою Ефіопія та вибули з обліку військових частин".
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"Тепер українська армія не закуплятиме дефіцитні набої 7.62 та 14.5мм за ринковими цінами; Державне оборонне замовлення та бюджет країни на цей та наступні роки не потребуватиме додаткових 7.3млрд.грн., обороноздатність держави суттєво посилено”, — йдеться в повідомленні.
Також він повідомив про вартість поверненого армії майна за відпускними цінами “Укроборонпрому”.
“А тепер не таємний розрахунок вартості поверненого нами армії майна за відпускними цінами "Укроборонпрому“, без іноземного аудиту та вічно критичної зневіри реформаторських мандрівників Чумацького шляху: Патрони калібру 7,62мм Х 24980200шт. Х 269,65грн./шт.=6735910930грн; Патрони калібру 14,5мм Х 1000000шт. Х 404,47грн/шт. = 404475000 гривень; Снаряд 100мм Х 3560шт. Х 26965грн./шт. = 95995400 гривень”.
Він додав, що загальна вартість повернених армії боєприпасів складає : 7236381330 гривень ( сім мільярдів двісті тридцять шість мільйонів).