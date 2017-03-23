Украинский армии возвращено патронов и снарядов на 7,3 млрд грн

По словам А.Матиоса, трое судей Окружного административного суда города Киева Федорчук, Качура и Келеберда, рассмотрев иск военного прокурора Киевского гарнизона Центрального региона именем Украины приняли решения суда, согласно которому: "МО Украины обязано обеспечить возврат военного имущества (17843 ящиков патронов стрелкового оружия калибра 7.62мм, 1780 ящиков артиллерийских снарядов калибра 100 мм до противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" и 12 500 ящиков патронов калибра 14.5мм до танкового пулемета ККВТ), которые с 2000 года безосновательно хранились на территории ГП "Стивидорная компания" Ольвия "(бывший специализированный порт "Октябрьский"), в результате невыполнения ГК "Укрспецэкспорт" внешнеэкономического контракта с Республикой Эфиопия и выбыли из учета воинских частей".

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"Теперь украинская армия не будет закупать дефицитные патроны 7.62 и 14.5мм по рыночным ценам; Государственный оборонный заказ и бюджет страны на этот и последующие годы не потребует дополнительных 7,3 млрд.грн., обороноспособность государства существенно усилена", - говорится в сообщении.

Также он сообщил о стоимости возвращенного армии имущества по отпускным ценам "Укроборонпрома".

"А теперь не тайный расчет стоимости возвращенного нами армии имущества по отпускным ценам "Укроборонпрома", без иностранного аудита и вечно критического уныния реформаторских путешественников Млечного пути: Патроны калибра 7,62мм Х 24980200шт. Х 269,65грн./шт. = 6735910930грн; Патроны калибра 14,5мм Х 1000000шт. Х 404,47грн/шт. = 404 475 000 гривен; Снаряд 100мм Х 3560шт. Х 26965грн./шт.=95995400 гривен".

Он добавил, что общая стоимость возвращенных армии боеприпасов составляет: 7236381330 гривен (семь миллиардов двести тридцать шесть миллионов).