Український арбітр обслуговуватиме фінал баскетбольного Єврокубку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Український арбітр Борис Рижик обслуговуватиме третій матч фінальної серії Єврокубку (EuroCup), передає УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Сьогодні у Валенсії українець судитиме протистояння двох іспанських грандів “Валенсії” та “Унікахи”. На кону стоїть путівка до основного раунду Євроліги наступного сезону. Поки що рахунок у цьому протистоянні 1:1.
Відзначимо, що у складі “Валенсії” виступає гравець національної чоловічої збірної України В’ячеслав Кравцов. Щоправда, через травму він не візьме участі у звітному поєдинку.
Зауважимо, що Єврокубок є найбільш престижним міжнародним європейським турніром після Євроліги.
Додамо також, за плечима Б.Рижика проведення усіх важливих фіналів, зокрема фінал жіночої Олімпіади, чоловічої Олімпіади в Ріо, чоловічих чемпіонатів світу та Європи, а також фінал Євроліги.