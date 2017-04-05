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Український арбітр обслуговуватиме фінал баскетбольного Єврокубку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Український арбітр Борис Рижик обслуговуватиме третій матч фінальної серії Єврокубку (EuroCup), передає УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Сьогодні у Валенсії українець судитиме протистояння двох іспанських грандів “Валенсії” та “Унікахи”. На кону стоїть путівка до основного раунду Євроліги наступного сезону. Поки що рахунок у цьому протистоянні 1:1.

Відзначимо, що у складі “Валенсії” виступає гравець національної чоловічої збірної України В’ячеслав Кравцов. Щоправда, через травму він не візьме участі у звітному поєдинку.

Зауважимо, що Єврокубок є найбільш престижним міжнародним європейським турніром після Євроліги.

Додамо також, за плечима Б.Рижика проведення усіх важливих фіналів, зокрема фінал жіночої Олімпіади, чоловічої Олімпіади в Ріо, чоловічих чемпіонатів світу та Європи, а також фінал Євроліги.

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