Украинский арбитр будет обслуживать финал баскетбольного Еврокубка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинский арбитр Борис Рыжик обслуживать третий матч финальной серии Еврокубка (EuroCup), передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Сегодня в Валенсии украинец будет судить противостояние двух испанских грандов “Валенсии” и “Уникахи”. На кону стоит путевка в основной раунд Евролиги следующего сезона. Пока счет в этом противостоянии 1: 1.
Отметим, что в составе “Валенсии” выступает игрок национальной мужской сборной Украины Вячеслав Кравцов. Правда, из-за травмы он не примет участия в отчетном поединке.
Заметим, что Еврокубок является наиболее престижным международным европейским турниром после Евролиги.
Добавим также, за плечами Б.Рижика проведения всех важных финалов, в частности финал женской Олимпиады, мужской Олимпиады в Рио, мужских чемпионатов мира и Европы, а также финал Евролиги.