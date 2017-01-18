Український 3D-мультфільм "Микита Кожум’яка" показали англійською
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Український повнометражний 3D-мультфільм “Микита Кожум’яка” безкоштовно показали в Лондоні, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що показ відбувся за підтримки посольства України у Британії.
Повідомляється, наприкінці січня стрічка про боротьбу Микити з Драконом вийде на великі екрани у Польщі й Туреччині.
Крім того, на черзі - ще понад 60 країн, половина з яких у Латинській Америці. Українці також сподіваються прорватися на англомовний ринок, хоча поки що контрактів зі США чи Великою Британією не мають. Але, судячи з того, що оригінальну версію мультика робили саме англійською мовою, вони дуже на це розраховують.
Англійською фільм називається The Dragon Spell ("Закляття дракона").
Як повідомляв УНН, права на трансляцію мультфільму “Микита Кожум’яка” вже придбали 20 країн світу.