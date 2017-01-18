Украинский 3D-мультфильм "Никита Кожемяка" показали на английском
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Украинский полнометражный 3D-мультфильм "Никита Кожемяка" бесплатно показали в Лондоне, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что показ состоялся при поддержке посольства Украины в Великобритании.
Сообщается, что в конце января лента о борьбе Никиты с Драконом выйдет на большие экраны в Польше и Турции.
Кроме того, на очереди - еще более 60 стран, половина из которых в Латинской Америке. Украинцы также надеются прорваться на англоязычный рынок, хотя пока контрактов с США или Великобританией нет. Но, судя по тому, что оригинальную версию мультика делали именно на английском языке, они очень на это рассчитывают.
На английском фильм называется The Dragon Spell ("Заклятие дракона").
Как сообщал УНН, права на трансляцию мультфильма "Никита Кожемяка" уже приобрели 20 стран мира.