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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61701 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українським військовим з березня на 30% підвищать грошове забезпечення: указ Президента

Українським військовим з березня на 30% підвищать грошове забезпечення: указ Президента

Київ • УНН

 • 44012 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Українським військовим з 1 березня 2022 року підвищать грошове забезпечення на 30 відсотків. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

“Кабінету Міністрів України в одноденний строк затвердити план заходів, передбачивши, зокрема: забезпечення з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30 відсотків та доведення до 20 відсотків від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України”, - йдеться в тексті указу.

Деталі

Також Зеленський доручив створення на основі діючих інформаційних ресурсів єдиної інформаційної платформи UАразом для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, а також організацію належної інформаційно-роз'яснювальної роботи про діяльність державних органів з питань забезпечення безпеки громадян.

Окрім цього в Україні ініціюють прискорення створення і функціонування системи територіальної оборони, належного ресурсного забезпечення заходів із підготовки громадян до національного спротиву.

“Державним органам забезпечити належне їх функціонування, перебування посадових осіб на роботі та виконання ними обов'язків відповідно до складеної присяги, а у разі виявлення порушень застосування в установленому порядку відповідних санкцій”, - йдеться в тексті документу.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський видав указ про оголошення державного свята під назвою День Єднання, який українці відзначатимуть 16 лютого.

Українські Національні Новини

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